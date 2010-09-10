Сообщение Изаура » Вчера, 10:54

Я с перцами боролась три года,ну не растут хоть ты тресни...Наконец два года назад все получилось!!! Договорились мы с ним родным!!!А в этом году еще соседка дала несколько семечек на пробу,так я когда он вырос чуть в обморок не упала...какой красавец!!!В общем рассаду делаю без всяких правил,по собственным законам.Землю под рассаду смешиваю так: немного покупной земли-торфа,земля с участка,перегной...На проращивание кладу семена после 15 марта. Замачиваю в стимуляторе роста,а потом в гидрогель.В землю высаживаю как только снимется семенная оболочка.Рассада месяц живет на южном окне,а потом переезжает или на застекленный балкон у меня в квартире или к соседке на дачу(у нее отапливаемый балкон на солнечную сторону)Удобрять как таковое я не удобряю,но при поливе добавляю в воду 1/2 нормы Аргикола-форвард.Когда рассада вырастает до 15-18 см. прищипываю верхушку. Перец быстрее начинает ветвиться и цвести.Высаживаю в теплицу после 15 мая.Рассада представляет из себя кустик с двумя-тремя стволами и первыми цветочками на них.Если солнце очень сильное то на первые дни укрываю прямо по рассаде тонким нетканным материалам(чтобы не сгорели молоденькие листики.) И раза два опрыскиваю Эпином.Ну а потом,все как обычно.