Услуга по благоустройству могил

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Услуга по благоустройству могил

Сообщение zevc » Вчера, 21:09

Услуга по благоустройству могил интересует, где про подобную можно почитать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 525
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Услуга по благоустройству могил

Сообщение klonik » Вчера, 21:11

Интересный у вас вопрос, на который легко бы могли найти ответ в интернете) Но раз сами не можете, то могу вам советовать вот тут https://grodno24.com/2022/11/blagoustro ... pshih.html полистать написанное умными людьми) Думаю прочитав все от и до больше вопросов не останется)
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