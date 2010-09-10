Сообщение klonik » Вчера, 11:10

Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы заказывать мобильные аксессуары? Не знаю, услугами какого интернет магазина воспользоваться, решила не тратить время на просмотр каталогов, сразу написать вам.