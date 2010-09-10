Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 11:10

Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы заказывать мобильные аксессуары? Не знаю, услугами какого интернет магазина воспользоваться, решила не тратить время на просмотр каталогов, сразу написать вам.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:29

Знакомая ситуация, потому что я сама сравнивала условия сотрудничества и цены, а потом – оформила свой заказ онлайн. Не обязательно повторять мой путь и начинать поиски в интернете. Magsafe вот тут https://bobbystore.kg/category/mobilnie ... ower-bank/ я заказала, и осталась довольна. Цена ниже, чем в магазинах моего города – вот это действительно приятный бонус. Готова ждать доставку, лишь бы не переплачивать в несколько раз. Захотелось поделиться с вами ссылкой, потому что уверена – она вам в любом случае пригодится.
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