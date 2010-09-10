Благоустройство могилы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 529
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Благоустройство могилы

Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Благоустройство могилы, какие существуют рекомендации по этому поводу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 529
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Благоустройство могилы

Сообщение klonik » Сегодня, 16:47

Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://www.pravda-tv.ru/2021/11/22/510 ... omendatsii В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны)
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