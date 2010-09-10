Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 534
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:08

Привет. Мне нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы уже через несколько минут оставить заявку на облагораживание могилы? Живу в Московской области, хотелось бы решить этот вопрос как можно скорее.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 534
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 31 минуту назад

Добрый день. Не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных компаний, а потом только решила остановиться на одной из них. Внимательно изучила информацию теоретического плана, советую вам перейти и ознакомиться с условиями оплаты, сроками реализации облагораживания могилы под ключ. Хорошо, что можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные, а там уже менеджер перезвонит и можно будет решить все важные организационные вопросы, как это было в моей ситуации.
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