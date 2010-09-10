Сверлильные станки по металлу

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сверлильные станки по металлу

Сообщение zevc » Сегодня, 15:25

Сверлильные станки по металлу интересуют, какие их типы существуют?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 535
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сверлильные станки по металлу

Сообщение klonik » Сегодня, 15:28

Интересный у вас вопрос, на который легко бы могли найти ответ в интернете) Но раз сами не можете, то могу вам советовать вот тут https://megamcpe.com/house/sverlilnye-s ... nosti.html полистать написанное умными людьми) Думаю прочитав все от и до больше вопросов не останется)
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