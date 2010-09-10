Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:24

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой системы управления бизнесом? Надеюсь, что поможете мне и проконсультируете уже в ближайшее время? Заранее, спасибо, за мнения.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:47

Понимаю, сама сравниваю всегда отзывы и на цены обращаю внимание – а потом только выбираю товары и услуги, которые по карману. Начальник попросил найти CRM для подключения нашей компании, я вот здесь https://crmhydra.ru/ прочитала, что можно решить все важные организационные нюансы быстро и поэтому, не получилось вот так просто взять и пройти мимо сообщения, решила отписаться и помочь вам настроиться на сотрудничество с проверенной и надёжной конторой. Обязательно изучайте отзывы, прежде чем оставлять свои контактные данные на одном из сайтов.
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