Сообщение zevc » Сегодня, 10:38

Привет. Решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы заявку оставить на покупку перфолиста из нержавеющей стали? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на ответы.