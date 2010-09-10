Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:38

Привет. Решила написать вам и поинтересоваться, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы заявку оставить на покупку перфолиста из нержавеющей стали? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на ответы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 538
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:08

Знакомая ситуация, потому что я сама сравнивала условия сотрудничества и цены. Могу поделиться с вами для удобства ссылкой. Начните с просмотра информации, обязательно нужно заглянуть вот сюда https://perfomir.ru/perforirovannyj-met ... chij-list/ чтобы через несколько минут сформировать заявку и попросить менеджера рассчитать точную стоимость перфолиста из нержавейки. Кстати, доставка возможна по всей территории страны – это огромный плюс, если вам нужен партнер который точно не подведет – обращайтесь к специалисту со всеми своими многочисленными вопросами.
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