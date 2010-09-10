Сообщение klonik » Сегодня, 15:25

Нужно как можно скорее перевести деньги в Китай – оплату за товары, но я не знаю, как это сделать? Можете отписаться и помочь мне советами, поделиться ссылками на проверенные и надёжные сервисы?