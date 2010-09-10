Подскажите
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Подскажите
Нужно как можно скорее перевести деньги в Китай – оплату за товары, но я не знаю, как это сделать? Можете отписаться и помочь мне советами, поделиться ссылками на проверенные и надёжные сервисы?
Re: Подскажите
Да, могу проконсультировать вас и помочь. Обязательно нужно прогуляться по сайтам, а потом уже только сделать выбор в пользу одного сервиса для перевода денег. Я именно так и сделала, поиски привели вот сюда chinamoney.bz и оказалось, что можно решить все организационные вопросы, связанные с переводом денег в Китай, сидя на диване. Вообще без всяких проблем, поэтому решила поделиться с вами информацией и помочь решить этот вопрос уже ближайшее время. Кстати, деньги доходят до адресата очень быстро и поэтому, я буду продолжать дальше пользоваться этим сервисом.
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