Лицевая хирургия
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Лицевая хирургия
У вас есть возможность познакомиться с одним из лучших пластических хирургов в нашей стране, безусловно это так, там только о чём говорят множественные отзывы о работе этого специалиста высшей категории, которые успешно окончил множественные учебные заведения в области науки и медицины в зарубежных странах, речь про Сойфера Владимира, который с любезностью дал раскрытое интервью https://vc.ru/u/1332086-vladimir-soyfer-otzyvy/528824-soyfer-vladimir-valerevich-otzyvy по поводу современных методов например того же лечения заболеваний с зубами и лечения и восстановления травм различной степени в челюстно-лицевой области, действительно заслуженный доктор медицинских наук.
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