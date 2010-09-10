Лицевая хирургия

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Лицевая хирургия

Сообщение Сплинтер » Вчера, 20:13

У вас есть возможность познакомиться с одним из лучших пластических хирургов в нашей стране, безусловно это так, там только о чём говорят множественные отзывы о работе этого специалиста высшей категории, которые успешно окончил множественные учебные заведения в области науки и медицины в зарубежных странах, речь про Сойфера Владимира, который с любезностью дал раскрытое интервью https://vc.ru/u/1332086-vladimir-soyfer-otzyvy/528824-soyfer-vladimir-valerevich-otzyvy по поводу современных методов например того же лечения заболеваний с зубами и лечения и восстановления травм различной степени в челюстно-лицевой области, действительно заслуженный доктор медицинских наук.
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