Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Друзья, мне нужна ваша помощь, какого туроператора выбрать? Хочу на Пхукет, буду благодарна вам за любые комментарии и от советов точно не откажусь. Буду благодарна за любые комментарии и рекомендации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:45

Как я вас понимаю, сама долго и внимательно просматривала многочисленные сайты в интернете, а потом остановилась на одном туроператоре. Не получилось пройти мимо вашего сообщения, поэтому советую заглянуть сюда https://www.anextour.com чтобы уже через несколько минут настроить поиск на удобную дату. Мне уровень сервиса понравилось – выбираешь путевку и сразу можно её оплачивать, без лишних разговоров и консультаций. Теперь всегда буду пользоваться услугами этой компании, потому что ребята настоящие профессионалы своего дела – помогут в любой ситуации.
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