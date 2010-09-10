Сообщение zevc » Вчера, 21:18

Друзья, мне нужна ваша помощь, какого туроператора выбрать? Хочу на Пхукет, буду благодарна вам за любые комментарии и от советов точно не откажусь. Буду благодарна за любые комментарии и рекомендации.