Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Друзья, мне нужна ваша помощь, какого туроператора выбрать? Хочу на Пхукет, буду благодарна вам за любые комментарии и от советов точно не откажусь. Буду благодарна за любые комментарии и рекомендации.
Re: Подскажите
Как я вас понимаю, сама долго и внимательно просматривала многочисленные сайты в интернете, а потом остановилась на одном туроператоре. Не получилось пройти мимо вашего сообщения, поэтому советую заглянуть сюда https://www.anextour.com чтобы уже через несколько минут настроить поиск на удобную дату. Мне уровень сервиса понравилось – выбираешь путевку и сразу можно её оплачивать, без лишних разговоров и консультаций. Теперь всегда буду пользоваться услугами этой компании, потому что ребята настоящие профессионалы своего дела – помогут в любой ситуации.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость