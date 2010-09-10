Сообщение zevc » Вчера, 21:49

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами финансовых консультантов в интернете? Для меня этот вопрос сейчас актуален и поэтому – решила написать вам и поинтересоваться, как быть?