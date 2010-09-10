Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:49

Здравствуйте. Как вы считаете, стоит ли пользоваться услугами финансовых консультантов в интернете? Для меня этот вопрос сейчас актуален и поэтому – решила написать вам и поинтересоваться, как быть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 23:18

Почему бы и нет? Вы только представьте себе абсурдность ситуации – платите консультанту, который должен разобраться и подобрать наиболее выгодное финансовое предложение. Это можно сделать бесплатно в любое удобное время, достаточно всего лишь открыть вот этот www.bink.ru сайт и внимательно изучить информацию теоретического плана. Я осталась довольна, потому что мне удалось найти ответы на все свои вопросы уже через несколько минут. Очень удобно, поэтому – внимательно всё изучайте, удастся подобрать выгодное предложение по кредиту, ипотеке, ОСАГО или же КАСКО.
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