Подскажите
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Подскажите
Привет. У меня с раннего возраста обида на отца, хочу проработать эту проблему. Какой психологический центр выбрать? Желательно в онлайн формате, чтобы были встречи. Буду благодарна вам за любые комментарии.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я сама просматривала в интернете сначала отзывы, а потом остановилась на одном психологическом центре. И вам советую в ближайшее время внимательно прогуляться по страницам проверенного сайта, вот тут вы сможете почитать, в каком из направлений следует двигаться и выбрать одну из встреч. Очень удобно, можно просто слушать, либо задавать вопросы и тебе на них быстро ответят. Уже после нескольких онлайн конференций я поняла, что нужно продолжать дальше работать над собой, избавляться от страхов и тревог. Главное – не опускать руки и уверенно идти вперед, преодолевая все трудности на своём пути.
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