Сообщение klonik » Сегодня, 16:27

Привет. У меня с раннего возраста обида на отца, хочу проработать эту проблему. Какой психологический центр выбрать? Желательно в онлайн формате, чтобы были встречи. Буду благодарна вам за любые комментарии.