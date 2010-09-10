отношения
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 625
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
отношения
Не можу не пройти і не написати про те, як страждають матері та жінки наших воїнів!!!!Дуже шкода що такий жах твориться у світі!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 427
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: отношения
Нехай допомагає Господь нашим захисникам. Кожного дня за вас молюся, і за мир у нашій державі. Давайте всі допоможемо нашим хлопцям, та прочитаємо молитви. Як що хтось тільки починає вивчати українську мову нічого страшного немає, подивіться на сайті Гумореска є безліч молитов та псалом 126 українською https://gumoreska.in.ua/psalom-126-ukrayinskoyu/ теж є. Якщо кожен почне читати молитви, ми так зможемо допомогти нашим воїнам.
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