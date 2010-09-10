Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:36

Друзья, мне нужна ваша помощь. Где можно ознакомиться с вариантами недвижимых объектов в Сочи для покупки? Я рассчитываю на консультацию и советы со стороны, поэтому решила написать вам и поинтересоваться.
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