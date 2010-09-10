Сообщение Алексеич » Вчера, 20:31

Зинаидушка писал(а): Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?

Есть специалисты, которые таким занимаются. Вам нужно обращаться к ним, они все сделают и проведут оценку, дадут заключения.