Профессиональные риски

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Профессиональные риски

Сообщение Зинаидушка » Вчера, 19:28

Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Профессиональные риски

Сообщение Алексеич » Вчера, 20:31

Зинаидушка писал(а):Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?

Есть специалисты, которые таким занимаются. Вам нужно обращаться к ним, они все сделают и проведут оценку, дадут заключения.
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