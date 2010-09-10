Профессиональные риски
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Профессиональные риски
Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?
Re: Профессиональные риски
Зинаидушка писал(а):Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?
Есть специалисты, которые таким занимаются. Вам нужно обращаться к ним, они все сделают и проведут оценку, дадут заключения.
Re: Профессиональные риски
Зинаидушка писал(а):Как понять, что на рабочем месте высокие профессиональные риски? Кто может дать оценку таковым?
Я думаю, что Вам не стоит такие вопросы решать, ведь оценка профессиональных рисков цена выполнения оценки зависит от численности рабочих на предприятии и количества РМ. От вас потребуется штатное расписание. Остальное сделают сотрудники АНО УСЦ «Гармония»: расчет рисков, подготовят коммерческое предложение и после заключения договора проведут процедуру идентификации в соответствии с действующим законодательством.
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