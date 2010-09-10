Подскажите
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Подскажите
Друзья, подскажите, где можно в ближайшее время выбрать и заказать пластиковые окна в Питере? Хочу остановиться на одной компании для сотрудничества, чтобы ребята приехали и сделали установку.
Re: Подскажите
Привет. Не так давно я сама просматривала в интернете отзывы о работе разных компаний, в итоге – остановилась на одном сайте. Для начала советую вам внимательно изучить условия сотрудничества и цены, здесь https://oknozakaz.ru можно уже через несколько минут оставить свой контактный номер телефона для связи. Никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому – лучше довериться настоящим профессионалам своего дела, они обязательно помогут решить все важные организационные вопросы и нюансы, как это было в моей ситуации. Приехали и установили пластиковые окна, ещё и по цене недорого вышло.
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