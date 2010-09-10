Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:45

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы узнать о стоимости ремонта промышленной электроники в Питере? Нужно отремонтировать балласт для УФ-сушки.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 547
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:50

Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы, а потом уже только – сделала выбор в пользу одной компании и вам советую обязательно воспользоваться услугами и помощью одной проверенной и надёжной компании. Здесь spb.x-spt.com ремонт промышленной электроники в Санкт-Петербурге написано, в какую сумму может обойтись. Нужно сотрудничать с настоящими профессионалами своего дела, которые готовы пойти на встречу и помочь решить все важные организационные вопросы и нюансы, как это было в моей ситуации. Не получилось пройти мимо сообщения, решила отписаться.
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