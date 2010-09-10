Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы узнать о стоимости ремонта промышленной электроники в Питере? Нужно отремонтировать балласт для УФ-сушки.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я ориентировалась на отзывы, а потом уже только – сделала выбор в пользу одной компании и вам советую обязательно воспользоваться услугами и помощью одной проверенной и надёжной компании. Здесь spb.x-spt.com ремонт промышленной электроники в Санкт-Петербурге написано, в какую сумму может обойтись. Нужно сотрудничать с настоящими профессионалами своего дела, которые готовы пойти на встречу и помочь решить все важные организационные вопросы и нюансы, как это было в моей ситуации. Не получилось пройти мимо сообщения, решила отписаться.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей