Автоматизация и контроль торговли
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Автоматизация и контроль торговли
Как и с помощью каких сервисов можно наладить автоматизацию и контроль торговли интернет-магазина на маркетплейсах, таких, как Озон, Яндекс Маркет и других?
Re: Автоматизация и контроль торговли
Постоянно следить за остатками товара, менять цены, и прочее в ручном режиме занимает много времени. Хорошо, если ассортимент интернет-магазина не большой. А если он насчитывает сотни или несколько тысяч позиций? Решение этой проблемы вижу в подключении к фулфилмент-оператору Yunu https://yunu.ru/. Подключиться к этому сервису довольно просто. Фактически эта служба делает работу от получения товара от поставщиков, его хранения на своих складах, до упаковки заказов в маркетплейсы. Остаётся только отслеживать все эти операции в своём личном кабинете.
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