Автоматизация и контроль торговли

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Автоматизация и контроль торговли

Сообщение Companion » Сегодня, 14:40

Как и с помощью каких сервисов можно наладить автоматизацию и контроль торговли интернет-магазина на маркетплейсах, таких, как Озон, Яндекс Маркет и других?
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Автоматизация и контроль торговли

Сообщение Володя9 » Сегодня, 14:59

Постоянно следить за остатками товара, менять цены, и прочее в ручном режиме занимает много времени. Хорошо, если ассортимент интернет-магазина не большой. А если он насчитывает сотни или несколько тысяч позиций? Решение этой проблемы вижу в подключении к фулфилмент-оператору Yunu https://yunu.ru/. Подключиться к этому сервису довольно просто. Фактически эта служба делает работу от получения товара от поставщиков, его хранения на своих складах, до упаковки заказов в маркетплейсы. Остаётся только отслеживать все эти операции в своём личном кабинете.
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