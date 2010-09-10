Подарки

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Подарки

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:55

Подскажите парочку идей какие бы преподнести своим деловым партнёрам подарки к новому году?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Подарки

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:00

Подскажите парочку идей какие бы преподнести своим деловым партнёрам подарки к новому году?
А как вам такой вариант премиум подарка как «Бизнес-талисман»? Мы в прошлом году на корпоративе дарили своим партнерам и им понравилась идея. Заказывали вот здесь https://art-grani.ru/podarki-premium-klassa На лицевой стороне у него иероглиф «кризис». В китайском языке он состоит из двух частей: «опасность» плюс «возможности». Так сказать подарок со смыслом)
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