Подарки
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Подарки
Подскажите парочку идей какие бы преподнести своим деловым партнёрам подарки к новому году?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Подарки
А как вам такой вариант премиум подарка как «Бизнес-талисман»? Мы в прошлом году на корпоративе дарили своим партнерам и им понравилась идея. Заказывали вот здесь https://art-grani.ru/podarki-premium-klassa На лицевой стороне у него иероглиф «кризис». В китайском языке он состоит из двух частей: «опасность» плюс «возможности». Так сказать подарок со смыслом)Подскажите парочку идей какие бы преподнести своим деловым партнёрам подарки к новому году?
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