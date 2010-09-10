Фулфилмент
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Фулфилмент
Подскажите какой бы лучше всего подключить фулфилмент для работы c Wildberries?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Фулфилмент
Я уже два месяца как работаю c Wildberries по системе FBS и мне очень нравится. Тут https://yunu.ru/fulfilment-dlya-wildberries описаны все плюсы работы с Yunu. Она интегрируется с вашим личным кабинетом и делает за вас огромную часть работы.Подскажите какой бы лучше всего подключить фулфилмент для работы c Wildberries?
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