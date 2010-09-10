Подскажите
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Подскажите
Как вы считаете, стоит ли оформлять заказ на покупку керамогранита, посетив незнакомый интернет магазин? Хочу для начала полистать каталог, и я буду вам благодарна за любые комментарии и советы со стороны.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мне самой пришлось потратить время на ознакомительный процесс, не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Обязательно советую внимательно изучить условия оплаты и сроки доставки, тут https://ekb.technogres.ru/catalog в каталоге широкий выбор керамогранита на любой вкус и поэтому – я не смогла вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения. Отдавайте предпочтение проверенным организациям, которые готовы пойти навстречу и помочь сделать доставку в удобное время. Для удобства лучше сохранять ссылки на такие сайты, чтобы не пришлось потом, снова отправляться на поиски в интернет – поэтому я не смогла пройти мимо сообщения и решила выступить экспертом в интересующем вопросе.
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