Сообщение klonik » Сегодня, 12:13

Как вы считаете, стоит ли оформлять заказ на покупку керамогранита, посетив незнакомый интернет магазин? Хочу для начала полистать каталог, и я буду вам благодарна за любые комментарии и советы со стороны.