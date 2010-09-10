Сообщение klonik » Сегодня, 10:33

Привет, всем. Нужна помощь с выбором конторы, которая предлагает уже в ближайшее время получить допуск СРО строителей? Надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.