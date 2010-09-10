Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Нужна помощь с выбором конторы, которая предлагает уже в ближайшее время получить допуск СРО строителей? Надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.
Re: Подскажите
Конечно, я всегда готова отписаться и помочь, если владею какой-то ценной и полезной информацией. Решила выступить экспертом и поделиться для удобства ссылкой, вот здесь https://dopusksro.su написано, как оформить допуск СРО строителей и на что нужно обратить внимание в первую очередь, а на что – во вторую. Как по мне, то лучше сразу проконсультироваться со специалистом, сформулировать и задать ему вопросы – он ответит и поможет советами. Для удобства кидайте себе ссылку в закладки, она вам ещё точно пригодится и поможет настроиться на ознакомительный процесс с информацией уже в ближайшее время. Ссылку обязательно кидайте в закладки, я так всегда делаю.
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