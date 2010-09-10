Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы почитать об эффективных спреях для носа? Часто мучаюсь в сезон простуд от насморка и надеюсь, что вы отпишетесь.
Re: Подскажите
Конечно, я сама просмотрела в интернете несколько десятков сайтов, а потом – остановилась на одном из них. И вам советую не спеша прогуляться по страницам проверенной площадки, вот тут https://sialor.ru/ можно уже через несколько минут узнать, сколько стоит Сиалор, спрей для носа для детей и взрослых. Есть список аптек и карта страны, в каких регионах его можно купить. Очень удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, потому что вся полезная информация перед глазами, и я решила – обязательно буду при любой удобной возможности делиться ею с другими людьми, ссылку себе сохраните куда-то в закладки.
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