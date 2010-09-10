Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хотела у вас спросить, может ли пенсионер получить кредит в банке? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня уже в ближайшее время. Что скажете на это? Заранее, спасибо, за ответы.
Re: Подскажите
Привет. Я сама всегда стараюсь просматривать отзывы и внимательно изучать информацию, а потом только – задавать вопросы сотрудникам. Рекомендую не спеша прогуляться по страницам вот этого https://www.mbk.ru/blogs/kredit-pension ... no-polucit портала с ответами на вопросы, связанные с системой кредитования и банками. Хорошо, что можно в интернете вот так взять и выбрать подходящую для себя услугу, посетить официальный сайт и подать заявку на кредит. Быстро и удобно, захотелось помочь вам настроиться на сотрудничество, деньги сможете получить уже через несколько минут после того как заявка будет отправлена.
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