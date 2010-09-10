Сообщение klonik » Сегодня, 11:44

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, может ли пенсионер получить кредит в банке? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня уже в ближайшее время. Что скажете на это? Заранее, спасибо, за ответы.