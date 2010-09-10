Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 557
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 55 минут назад

Прошу вас отписаться и поделиться советами, в какую компанию обращаться, чтобы починили пластиковое окно в квартире? Живу в Питере, хотелось бы решить этот вопрос как можно скорее и надеюсь, что вы поможете.
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