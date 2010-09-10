Подскажите
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Подскажите
Прошу вас отписаться и поделиться советами, в какую компанию обращаться, чтобы починили пластиковое окно в квартире? Живу в Питере, хотелось бы решить этот вопрос как можно скорее и надеюсь, что вы поможете.
Re: Подскажите
Да, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт компании, в которую я уже два раза обращалась – заявки менеджер рассматривает очень быстро и сразу выходит на связь. Рекомендую вам вот тут спб.помощь-окнам.рф почитать, сколько стоит каждая из услуг, а потом уже только задавать вопросы специалисту. Не люблю куда-то ездить и договариваться, мне проще отправить заявку на рассмотрение онлайн – чтобы мастер приехали и всё сделал. Ребята профессионалы своего дела, всегда готовы прийти на помощь, решить любой вопрос, связанный с ремонтом окон в доме.
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