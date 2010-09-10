Сообщение zevc » Вчера, 17:03

Прошу вас отписаться и поделиться советами, в какую компанию обращаться, чтобы починили пластиковое окно в квартире? Живу в Питере, хотелось бы решить этот вопрос как можно скорее и надеюсь, что вы поможете.