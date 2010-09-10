Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:58

Приветствую, вас. Можете поделиться советами, где покупать полиэтиленовые мешки в интернете? Нужны контакты оптового поставщика и надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня в ближайшее время.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:38

Добрый день. Я выбор остановила на одном сайте и поэтому, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо вашего сообщения, захотелось отписаться и скинуть для удобства вам ссылку на сайт. Можете не спеша прогуляться по каталогу https://meshki-nizhnevartovsk.ru/ чтобы выбрать и заказать полиэтиленовые мешки со скидкой. Всегда сравнивайте цены, это действительно важно. Посредники обычно в несколько раз накручивают стоимость, и я завела себе такую традицию – проводить детальный анализ, а потом только покупки совершать на страницах одного из сайтов. Не забудьте ссылку сохранить в закладки браузера, она вам ещё пригодится.
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