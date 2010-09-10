Сообщение zevc » Вчера, 18:58

Приветствую, вас. Можете поделиться советами, где покупать полиэтиленовые мешки в интернете? Нужны контакты оптового поставщика и надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня в ближайшее время.