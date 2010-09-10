Подскажите
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Подскажите
Моя мечта – работать дома, чтобы денежки капали на карту. Хотела у вас спросить, какие учебные пособия стоит скачать? Надеюсь, что вы проконсультируете и поможете советами, потому что я не знаю, как быть?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Прежде чем начинать работать в интернете, нужно для себя понять, какая сфера знаний интереса. Я внимательно прогулялась по страницам разных сайтов и нашла очень интересное и познавательное учебное пособие по заработку в сети с которым вам стоит ознакомиться прямо сейчас. Очень удобно, учебное пособие по заработку в сети скачиваете в онлайн формате, и останется только вникнуть в расписанную информацию. Хорошо, что можно сначала ознакомиться с теорией, прежде чем перейти к практике.
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