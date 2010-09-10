Сообщение klonik » Сегодня, 09:22

Друзья, мне нужна ваша помощь, услугами какой компании воспользоваться в ближайшее время, чтобы оставить заявку на доставку воды по городу? Надеюсь, что вы отпишетесь и поможете советами.