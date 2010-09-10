Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 560
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:22

Друзья, мне нужна ваша помощь, услугами какой компании воспользоваться в ближайшее время, чтобы оставить заявку на доставку воды по городу? Надеюсь, что вы отпишетесь и поможете советами.
Вернуться к началу
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 560
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:51

Конечно, могу скинуть вам для удобства ссылку и поэтому – не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Обязательно советую внимательно прогуляться по страницам проверенного и надёжного сайта, тут https://l-w.ru есть возможность уже через несколько минут выбрать и заказать нужное количество баклажек воды с доставкой по городу на домашний адрес или рабочий. Скидки и специальные предложения очень порадовали, поэтому – теперь я постоянная клиентка этой компании. Ребята молодцы, заявки обрабатывают быстро и помогают решать любые организационные вопросы и нюансы, связанные с оплатой и доставкой.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость