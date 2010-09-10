Сообщение klonik » Сегодня, 10:15

Сколько стоит выкопать колодец в Сергиевом Посаде? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить внимание в процессе поиска информации?