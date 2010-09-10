Подскажите
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Подскажите
Сколько стоит выкопать колодец в Сергиевом Посаде? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время и на что обратить внимание в процессе поиска информации?
Re: Подскажите
Можете воспользоваться услугами проверенной и надёжной компании. Я сама недавно просматривала в интернете условия сотрудничества, а потом остановилась на одной организации и вам советую внимательно прогуляться по страницам сайта, бригада по копке колодцев в Сергиевом Посаде поможет решить все важные организационные вопросы и нюансы. Останется только согласовать в какой день и в какое время ребята приедут и проведут все необходимые работы. Когда нужно будет углубить колодец, обязательно позвоню им, сервис просто на высоте.
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