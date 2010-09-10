Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:09

Был ли у кого успешный опыт бросания курить? Поделитесь пожалуйста советом, что вы делали и как. Просто я сама курю больше 5ти лет, а бросить пытаюсь последние года 3, и все безуспешно. Что только не пробовала, и пластыри, и разные обещания себе, споры и т.д. - ничего не помогает, рано или поздно возвращаюсь к курению.