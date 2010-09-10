Как бросить курить

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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Как бросить курить

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 11:09

Был ли у кого успешный опыт бросания курить? Поделитесь пожалуйста советом, что вы делали и как. Просто я сама курю больше 5ти лет, а бросить пытаюсь последние года 3, и все безуспешно. Что только не пробовала, и пластыри, и разные обещания себе, споры и т.д. - ничего не помогает, рано или поздно возвращаюсь к курению.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как бросить курить

Сообщение Изаура » Сегодня, 12:10

Буцефалия писал(а):Просто я сама курю больше 5ти лет, а бросить пытаюсь последние года 3, и все безуспешно. Что только не пробовала, и пластыри, и разные обещания себе, споры и т.д. - ничего не помогает, рано или поздно возвращаюсь к курению.

Ну вы получается бросаете просто силой воли? Мол в один день на мотивации отказываетесь, что вот с завтршанего утра не буду курить и т.д.? Если так, то неудивительно что до сих пор ваши попытки не привели к успеху. Просто нужно понять важный момент, что в бросании курить психологическая составляющая играет очень важную роль. Как решите психическую привязанность,то бросить будет совсем просто. Плюс можно подключить препараты, которые помогут легче переждать первый этап. В этом помогает КБД. Он снижает синдром отмены, т.е. самые первые дни и недели, когда физическая зависимость еще сильна и бывают ломки.
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как бросить курить

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 16:08

Да, получается силой воли и бросала. И спасибо за подробный ответ, не знала что существуют такие масла. Попробую при следующей попытке бросить в общем)
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