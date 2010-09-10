Гидроизоляционная смесь, купить
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Гидроизоляционная смесь, купить
Нужен сабж. Конкретно интересует "Тайфун Мастер № 42 25 кг*. Где в Минске можно купить по хорошим ценам, чтобы не брак и без прочего развода? Какие строительные магазины/сети можете порекомендовать? По Мэтру https://mtr.by/stroymaterialy/sukhie-st ... nye-smesi/ есть отзывы?
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