Гидроизоляционная смесь, купить

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Гидроизоляционная смесь, купить

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:17

Нужен сабж. Конкретно интересует "Тайфун Мастер № 42 25 кг*. Где в Минске можно купить по хорошим ценам, чтобы не брак и без прочего развода? Какие строительные магазины/сети можете порекомендовать? По Мэтру https://mtr.by/stroymaterialy/sukhie-st ... nye-smesi/ есть отзывы?
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