Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 08:53

Где можно уже в ближайшее время ознакомиться с информацией о том, как посещать Onion? У меня не получается это делать через обычный браузер, раньше удавалось находить лазейки. Буду благодарна за любые комментарии и советы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:23

Я вас понимаю, сама просматривала в интернете отзывы, а потом уже только сделала выбор в пользу одного сайта. И вам советую внимательно ознакомиться с полезной и содержательной инструкцией. Здесь https://omgomgomg-info.top можно уже через несколько минут сориентироваться по общей информации, а потом только – перейти от теории к практике. В любом случае, ссылка вам пригодится. Мне нравится находить в интернете полезные сайты и поэтому, решила отписаться и помочь вам настроиться на ознакомительный процесс – быстро и удобно, никаких тебе лишних вопросов.
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