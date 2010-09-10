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viktorcok Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13 Откуда: Москва RuKassa.pro - платежная система Цитата Сообщение viktorcok » Сегодня, 00:25



Отлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.



Наши преимущества:



1. Подключаем любые проекты, с любым оборотом.

2. Максимально простая интеграция по API.

3. Возможность подключения нашими специалистами (оплачивается отдельно)

4. Быстрые выплаты.

5. Массовые выплаты по API на карты, киви, юмани и USDT

6. Выбор шаблона оплаты.

7. Индивидуальные тарифы. Всегда готовы предложить лучшие условия.

8. Прием платежей по ссылке

9. Подключение платежей для Telegram бота и в соц сетях.



Прием через:

Карты VISA/MC/MIR

Кошелек QiWi

Юмани

Payeer

СБП

Криптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)



Вывод доступен через:

Карты VISA/MC/MIR

Кошелек QiWi

Юмани

USDT



Комиссия на круг (ввод+вывод) от 6% (зависит от месячного оборота).



В разработке прием и вывод на карты всего мира. В частном порядке возможен вывод на иностранные карты.



По всем вопросам пишите нашему менеджеру в Telegram: @rukassa_manager

Ссылка на проект - Добрый день, представляем удобный сервис по приему платежей на сайте, в соц. сетях и телеграм ботах, игровых сервисах - RuKassa.proОтлично подходит проектам как молодым, так и давно существующим.Наши преимущества:1. Подключаем любые проекты, с любым оборотом.2. Максимально простая интеграция по API.3. Возможность подключения нашими специалистами (оплачивается отдельно)4. Быстрые выплаты.5. Массовые выплаты по API на карты, киви, юмани и USDT6. Выбор шаблона оплаты.7. Индивидуальные тарифы. Всегда готовы предложить лучшие условия.8. Прием платежей по ссылке9. Подключение платежей для Telegram бота и в соц сетях.Прием через:Карты VISA/MC/MIRКошелек QiWiЮманиPayeerСБПКриптовалюты (BTC, USDT, LTC, ETH)Вывод доступен через:Карты VISA/MC/MIRКошелек QiWiЮманиUSDTКомиссия на круг (ввод+вывод) от 6% (зависит от месячного оборота).В разработке прием и вывод на карты всего мира. В частном порядке возможен вывод на иностранные карты.По всем вопросам пишите нашему менеджеру в Telegram: @rukassa_managerСсылка на проект - https://rukassa.pro/ Вернуться к началу

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