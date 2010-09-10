Причины и виды боли в правом боку

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Причины и виды боли в правом боку

Сообщение Ingritt » Сегодня, 14:44

Иногда причину заболевания в правом боку, можно локализовать практически на месте, важно понимать, что если вы не врач и у вас нет никого в семье из таковых, то лучше при первом возникновении болей обращаться в скорую медицинскую помощь, почему?
Да потому что причин патологии может быть много Гепатит, Апоплексия яичника, Воспаление органов мочеполовой системы, и даже просто Аппендицит) на самом деле причины боли в правом боку смотреть на этой странице не всегда являются безопасными для человеческого здоровья и более того, могут за собой нести достаточно серьёзные возникновения ряда болезней, которые потом могут лечиться только с помощью хирургов.
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