Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Здравствуйте. Прошу вас поделиться советами, где можно пройти курсы переподготовки геодезисту? Надеюсь, что поможете мне, не знаю, с чего именно следует начать просмотр информации в интернете и поиски ответов.