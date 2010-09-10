Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:13

Здравствуйте. Прошу вас поделиться советами, где можно пройти курсы переподготовки геодезисту? Надеюсь, что поможете мне, не знаю, с чего именно следует начать просмотр информации в интернете и поиски ответов.
Вернуться к началу
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:46

Привет. Я решила отписаться и проконсультировать вас, поэтому советую внимательно ознакомиться с информацией. Нужно обязательно прогуляться по страницам проверенного и надёжного дистанционного портала, тут https://astobr.com/ выбираете курсы и подаёте заявку на их прохождение. Быстро и удобно, никаких тебе путешествий и дополнительной траты времени – поэтому, у меня не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось выступить экспертом и помочь. Курсы помогли мне не только освежить знания, но и получить новые.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость