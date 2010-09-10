Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Прошу вас поделиться советами, где можно пройти курсы переподготовки геодезисту? Надеюсь, что поможете мне, не знаю, с чего именно следует начать просмотр информации в интернете и поиски ответов.
Re: Подскажите
Привет. Я решила отписаться и проконсультировать вас, поэтому советую внимательно ознакомиться с информацией. Нужно обязательно прогуляться по страницам проверенного и надёжного дистанционного портала, тут https://astobr.com/ выбираете курсы и подаёте заявку на их прохождение. Быстро и удобно, никаких тебе путешествий и дополнительной траты времени – поэтому, у меня не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось выступить экспертом и помочь. Курсы помогли мне не только освежить знания, но и получить новые.
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