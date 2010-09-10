Лапароскопия в хирургии
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Лапароскопия в хирургии
Лапароскопическая хирургия относительно недавно начала набирать свою популярность, по скольку раньше люди не особо доверяли этому способу операции, однако достаточно быстро всё поменялось, ведь есть даже большие статьи, посвященные именно лапароскопическая хирургия преимущества и основные характеристики более углубленная информация, которая дает определённую пищу для размышления, по итогу только одни положительные моменты!
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