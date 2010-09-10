Подскажите
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Подскажите
Где можно почитать о пользе бычьего корня для собак? Я решила в интернете почитать статьи на эту тему, прежде чем что-то покупать онлайн на страницах одного из магазинов. Буду благодарна вам за ответы и от советов в любом случае не откажусь.
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, потому что мне самой пришлось поиски вести в интернете. Не так давно я узнала, что такое бычий корень, из чего его делают. Вы будете удивлены, но подсказка уже в самом названии, тут https://mon-mon.shop/2022/11/17/bully-s ... et-treats/ даны ответы на интересующие вопросы. Поэтому, обязательно ссылку кидайте себе в закладки браузера, потому что она вам ещё точно пригодится. Прежде чем что-то купить в интернете, обязательно нужно собрать как можно больше полезной информации и почитать статьи на интересующие темы – я сама изучаю порталы.
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