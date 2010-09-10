Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 571
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Всем привет. Не так давно я просматривала в интернете отзывы о работе разных компаний, которые предлагают в качестве основной услуги – оформление документов на земельный участок в Питере. Поможете советами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 571
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 26 минут назад

Да, могу проконсультировать вас. Я сама просматривала отзывы и сравнивала цены на услуги, а потом уже только остановилась на одной компании и вам советую всегда отдавать предпочтение проверенным организациям. Можно заказать кадастрового инженера онлайн, достаточно всего лишь оставить свой контактный номер телефона для связи. Ребята профессионалы своего дела, они готовы решить любые, даже самые спорные вопросы и нюансы очень быстро. Не стесняйтесь звонить и консультироваться, вам обязательно помогут – буквально по полочкам всё разложат.
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