Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 574
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:23

Решила написать вам и поинтересоваться, какую стоматологическую клинику в нашем городе можно посетить уже в ближайшее время? Буду благодарна за ответы и от советов точно не откажусь.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 39 минут назад

Понимаю, сама просматривала многочисленные статьи в интернете и отзывы, а потом в какой-то момент решила остановиться на одной стоматологической клинике. Рекомендую вам не спеша прогуляться по страницам сайта https://korolevdentalstudio.ru/ и останется только немного подождать, пока на связь выйдет администратор и ответит на ваши вопросы. Мне вылечили все зубки, больше ничего не болит и я счастлива, что удалось найти эту клинику. Ссылку обязательно кидайте в закладки, чтобы не пришлось, потом снова отправляться на поиски в интернет и, конечно же, нужно номер телефона сохранить.
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